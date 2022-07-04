Невдовзі українці зможуть скористатися у додатку пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове або постійне проживання.

Міністерство цифрової трансформації України запускає бета-тест пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання в "Дії".

Про це повідомляє Мінцифри в Telegram.

Щоб долучитись до тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).

"Для тестування посвідки потрібно мати: посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року. Крім того, банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC", - йдеться у повідомленні.

Аби стати бета-тестувальником нових послуг у "Дії", потрібно зареєструватись за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

Як писав УНІАН, раніше Кабмін запустив в Україні проект "єРобота", під час якого українцям роздадуть гранти на освіту і власний бізнес на суму до чверті мільйона гривень.

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