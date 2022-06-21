Уряд України надаватиме громадянам безповоротні гранти на розвиток власної справи задля розвитку економіки країни в межах нової програми "єРобота".

В Україні запускають грантову програму з розвитку мікробізнесів з річним бюджетом 5 млрд грн.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це мікрогранти до 250 тис. грн. для тих, хто хоче запустити новий бізнес. Будь-який українець, що має бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів на рік, відповідно, бюджет програми - 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як пошив одягу та взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний сервіс, монтажні роботи тощо", -сказав він.

Також глава уряду наголосив, що учасником програми може стати будь-який громадянин України, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес.

"Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал "Дія" чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план. Протягом десяти робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту. Якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок. Держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна купити обладнання, сировину, матеріали, інструменти, частково оплатити оренду. Але витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде", - додав він.

Крім цього, нові підприємці зможуть отримати пільгові кредити за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн, які можна витратити на будівництво чи реконструкцію приміщень, придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, Шмигаль заявив, що уряд почав реалізацію нового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм у рамках проекту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об’єднані під загальною назвою "єРобота".

Нагадаємо, раніше Кабмін також ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстрованих безробітних в Україні залучатимуть до суспільно корисних робіт за мінімальну заробітну плату (6 500 грн).

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