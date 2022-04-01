Підписуйте її та поширюйте серед ваших друзів та знайомих.

Мінцифри запустило петицію про відкриття в Україні нової міжнародної платіжної системи Stripe.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Працюємо над тим, щоб дедалі більше міжнародних компаній та сервісів ставали доступними в Україні. Дуже важливим для українців є Stripe, міжнародна платіжна система, що відрізняється швидкістю обробки платежів та високим рівнем безпеки. Крім цього, в Україні працює велика кількість спеціалістів з різних галузей, що продовжують надавати свої послуги онлайн на внутрішніх та зовнішніх ринках. Важливо, щоб у них були зручні варіанти оплати", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Мінцифри вже ведуть перемовини з командою Stripe. А задля пришвидшення цього процесу, у відомстві запустили петицію, яку можна підписати за посиланням.

"Підписуйте її та поширюйте серед ваших друзів та знайомих. Це дуже важливо для розвитку української економіки", – підсумував Федоров.

Довідка УНІАН. Stripe – американська технологічна компанія, що розробляє рішення для прийому і обробки електронних платежів, заснована 29 вересня 2011 вихідцями з Ірландії братами Джоном і Патріком Коллісонами. Штаб квартира компанії розташована в Сан-Франциско. За даними компанії штат Stripe налічує 714 осіб.

Днями у Мінцифри прокоментували перемоги на цифровому санкційному фронті проти РФ. Зокрема соціальна мережа TikTok заборонила росіянам публікувати відео, навіть через VPN, а російські компанії більше не зможуть випускати Android-смартфони.

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