Шкарлет зазначив, що вводити якісь окремі дисципліни не дозволяють часові обмеження.

У рамках загальноосвітньої шкільної програми є предмети, які передбачають сексуальне виховання дітей.

Про це в інтерв'ю "Слово і діло" сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Дитина в будь-якому випадку має бути гармонійно розвинена. Колись в Радянському Союзі це була заборонена тема, незручна. Але брак інформації негативно відбивається потім на суспільстві. Це звичайна у всьому світі тема, яку ніхто не порушує так гостро. Вона імплементована в нормальне життя специфічними уроками. У нас, наприклад, є уроки "Я, моє здоров'я, моє життя", "Захисти себе від ВІЛ" ... Це – теж сексуальне виховання, це певна культура взаємин між чоловіком і жінкою, це життєві нормальні природні речі, які імплементовані в певні базові програми освітні, і нічого страшного тут немає", – сказав міністр.

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Він також зазначив, що вводити якісь окремі дисципліни не дозволяють часові обмеження.

"У нас є ще хімія, біологія, фізика, математика, фізичне виховання, праця, образотворче мистецтво, спів ... 30 годин в середньому на всі дисципліни, за кожну годину вчителі "б'ються" – багато всього не охопиш. Тому є інтегровані освітні програми, інтегровані курси, які в рамках, наприклад, біології, основ здоров'я формують специфічні теми ...", – пояснив Шкарлет.

Раніше повідомлялося, що згідно з дослідженням майже 84% батьків та вчителів вважають, що в школах має бути сексуальна освіта.

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Автор: Вікторія Гордієнко