Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, яким і скористався міністр.

Міністр освіти України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, якого раніше в нашій країні не було. Саме цим і скористався Лісовий.

"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук", - повідомив Лісовий.

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Наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності, за його словами, має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується.

"Наше завдання - розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються - відповідально та ефективно",-резюмував міністр.

Оксен Лісовий на посаді міністра освіти - що відомо

Наприкінці березня поточного року Верховна Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового міністром освіти і науки.

Згодом новий міністр освіти закликав обговорити скорочення кількості предметів у школах, а згодом у МОН заявили, що в Україні з 2024 року школи можуть перевести на 12-річну систему освіти.

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