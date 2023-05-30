Міністр освіти України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він повідомив, що уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, якого раніше в нашій країні не було. Саме цим і скористався Лісовий.
"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук", - повідомив Лісовий.
Наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності, за його словами, має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується.
"Наше завдання - розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються - відповідально та ефективно",-резюмував міністр.
Оксен Лісовий на посаді міністра освіти - що відомо
Наприкінці березня поточного року Верховна Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового міністром освіти і науки.
Згодом новий міністр освіти закликав обговорити скорочення кількості предметів у школах, а згодом у МОН заявили, що в Україні з 2024 року школи можуть перевести на 12-річну систему освіти.