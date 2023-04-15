При цьому він підкреслив, що є аргументи "за" та "проти" скорочення кількості предметів.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до українців з закликом обговорити питання про кількість предметів, які діти вивчають в даний час у школах.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Він запропонував батьків, чиї діти навчаються за кордоном, поділитися думкою. При цьому він підкреслив, що є аргументи "за" та "проти" скорочення кількості предметів.

Він навів приклад, що у 7-9 класі школярі мають близько 20 предметів. Таку кількість важко вивчити без стресу та тільки на онлайн-навчанні. Лісовий додав, що подекуди учні не мають гаджетів, а педагоги адаптованих навчальних програм. Тому, за словами міністра, діти все одно зосереджуються на головних для них предметах.

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"Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук", – додав міністр.

За словами Лісового, важливо оптимізувати навчальні програми, щоб зрозуміти, яке навантаження отримують діти на уроках і на самостійне опрацювання вдома, та в якій формі відбувається навчання.

Лісовий наголосив, що з 2027 року у старшій профільній школі діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися.

"Тому прошу вас поділитися думкою з цього питання у коментарях і розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном", – закликав міністр.

Міністр освіти Оксен Лісовий

21 березня Верховна Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового міністром освіти і науки.

8 квітня Лісовий жорстко відреагував на скандал з російськомовною викладачкою філософії в Державному податковому університеті в Ірпені. Міністр підкреслив, що до педагога будуть вжиті відповідні заходи.

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