Лісовий ініціював обговорення кількості шкільних предметів \ фото УНІАН

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до українців з закликом обговорити питання про кількість предметів, які діти вивчають в даний час у школах.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Він запропонував батьків, чиї діти навчаються за кордоном, поділитися думкою. При цьому він підкреслив, що є аргументи "за" та "проти" скорочення кількості предметів. 

Він навів приклад, що у 7-9 класі школярі мають близько 20 предметів. Таку кількість важко вивчити без стресу та тільки на онлайн-навчанні. Лісовий додав, що подекуди учні не мають гаджетів, а педагоги адаптованих навчальних програм. Тому, за словами міністра, діти все одно зосереджуються на головних для них предметах.

Відео дня

"Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук"– додав міністр.

За словами Лісового, важливо оптимізувати навчальні програми, щоб зрозуміти, яке навантаження отримують діти на уроках і на самостійне опрацювання вдома, та в якій формі відбувається навчання.

Лісовий наголосив, що з 2027 року у старшій профільній школі діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися. 

"Тому прошу вас поділитися думкою з цього питання у коментарях і розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном"– закликав міністр.

Міністр освіти Оксен Лісовий

21 березня Верховна Рада призначила директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового міністром освіти і науки.

8 квітня Лісовий жорстко відреагував на скандал з російськомовною викладачкою філософії в Державному податковому університеті в Ірпені. Міністр підкреслив, що до педагога будуть вжиті відповідні заходи. 

Вас також можуть зацікавити новини: