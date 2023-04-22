Перехід на 12-річну систему навчання в школах України є євроінтеграційним кроком.

В Україні з 2024 року можуть перевести школи на 12-річну систему освіти, наразі проводяться дослідження та дискусії щодо прийняття рішення.

"Що стосується застосування 12-річної системи вже з 2024 року. Дійсно в законі України було прописано, що профільна трирічна середня освіта починається з першого вересня 2027 року. Зараз ми проводимо специфічні дослідження, спілкуємося з експертним середовищем, науковцями, батьками, дітьми для того, щоб прийняти виважене рішення, коли запровадити дванадцятирічну освіту", - повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, 12-річна система навчання в школах є євроінтеграційним кроком, тому що більшість європейських країн Європейського Союзу мають саме 12-річну систему навчання. Крім того, Вітренко пояснив, що після цього рішення українські атестати середньої освіти будуть "повністю визнаватись в європейських країнах".

Відео дня

"Ми робили дослідження серед 38 країн Європи. Там були не лише країни Європейського Союзу, а й інші європейські країни. Серед 38 країн: 19 країн мають 12-річну систему навчання, 17 країн 13-річну, і навіть є країни з 14-річною та 15-річною повною загальною середньою освітою", - пояснив Вітренко.

Він також відмітив, що 11-річна система освіти залишилась лише в Росії та Білорусі.

Нововведення в школах України

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до українців з закликом обговорити питання про кількість предметів, які діти вивчають в даний час у школах. За його словами, з 2027 року у старшій профільній школі діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися.

Раніше ми розповідали, яким буде НМТ 2023 - тест, який складатимуть цього року випускники замість ЗНО.

Вас також можуть зацікавити новини: