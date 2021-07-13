У МКІП обіцяють тримати ситуацію на контролі, звернулись до поліції для підтримки.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що дозвіл МКІП на будівельні роботи у будинку "Квіти України" у забудовника відсутній, тому проведення будробіт на об’єкті неможливе.

Про це йдеться у Telegram-каналі Ткаченка.

"Щодо будівлі "Квіти України". Сьогодні інспектор МКІП відправився до будівлі, щоб повідомити забудовникам новини. Йдеться про припис, який забороняє будь-які будівельні роботи. Вручити документ особисто не вдалось, але ми вже працюємо над цим. Тим не менш – будь-які подальші дії є незаконними, адже дозвіл МКІП на будівельні роботи у забудовника відсутній", - повідомив міністр.

За його словами, у приписі зазначено, що проведення будробіт у межах історичного ареалу без відповідних дозволів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – неможливе.

Читайте такожУ Львові майже демонтували радянський Монумент слави (фото)"Допоки триватиме розгляд усіх спірних питань – патрульні поліції чергуватимуть біля "Квітів України". А МКІП триматиме ситуацію на контролі. Вдячний Арсену Авакову і поліції, що відгукнулись на наше прохання та підключились до ситуації", - додав Ткаченко.

Він також повідомив, що спілкувався з мером столиці щодо питання унеможливлення втрати будівлі.

"Дивно бачити, як КМДА спочатку грає у мовчанку, не висловлює позицію, не діє, а лише чомусь знаходить винуватих. Вчора ми спілкувались з Віталієм Кличком у пошуках рішень… Позицію нашого міністерства я вже виклав вище, і ми будемо її відстоювати. А КМДА рекомендую розглянути шляхи, як подати об'єкт на набуття статусу пам’ятки місцевого значення, бо саме це у їхній юрисдикції", - зазначив Ткаченко.

Що сталося

Вчора активісти громадського руху "Зберегти Квіти України" у Facebook повідомили, що розпочався демонтаж модерністської будівлі "Квіти України", розташованої за адресою: вулиця Січових Стрільців, 49.

Проте активістам вдалося призупинити демонтаж і заблокувати роботу важкої техніки. Вони закликають городян долучитись до чергування біля будівлі.

Будинок "Квіти України" - навчально-методичний павільйон в стилі післявоєнного модернізму на вулиці Січових Стрільців, споруджений у 1983-85 рр. В 1986 році проект отримав відзнаку Спілки архітекторів в якості одного з кращих архітектурних творів року, але не має охоронного статусу.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, реагуючи на ці повідомлення громадськості, закликав столичну владу припинити демонтаж будівлі "Квіти України" у центрі Києва. Він нагадав міському голові Віталію Кличку і Київській міській державній адміністрації, що об'єкт знаходиться в історичному ареалі Києва.

Сьогодні депутат Київради, радник Київського міського голови Дмитро Білоцерковець зазначив, що будівельні роботи на об’єкті, розташованому на вулиці Січових Стрільців, 49 ("Квіти України"), не можуть розпочатись без погодження Міністерства культури.

За його словами, у проекті підготовчих робіт, який надав забудовник, відсутній демонтаж фасаду будівлі "Квіти України" на вул. Січових Стрільців, 49. Щодо цього порушення відправлена перевірка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

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Автор: Інна Андаліцька