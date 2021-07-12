Небайдужих городян закликають долучитись до чергування біля будівлі.

У Києві активістам вдалося призупинити демонтаж модерністської будівлі «Квіти України» на вул. Січових Стрільців, 49, заблокувати роботу важкої техніки.

Про це повідомляється на сторінці громадського руху «Зберегти Квіти України» в Facebook.

"Наразі статус такий: роботи з демонтажу тимчасово зупинено, бо місцеві жителі їх блокують; враховуючи досвід спілкування із забудовником, ми розуміємо, що як тільки розійдемось – роботи розпочнуть знову", - зазначається у повідомленні.

Небайдужих городян закликають долучитись до чергування біля будівлі.

"Маємо інформацію про кілька судових позовів, які зараз подаються проти забудовника. Вони мають потенціал заблокувати демонтаж на постійній основі, але лише через кілька днів", - пояснили у русі.

"Квіти України" - знесення

Зранку захисники будівлі розмістили відео, на якому важка техніка руйнує стіну атріуму будівлі.

«Квіти Украіни» знищують. Нам потрібна ваша допомога прямо зараз», - звернулись активісти до мешканців міста.

У червні на сторінці руху з’явилось повідомлення, що з будівлі почали демонтувати вікна, декоративне оздоблення, вітражі, а навколо неї встановлювати будівельний паркан. Але при цьому обов’язкового при проведенні будівельних робіт інформаційного стенда про заплановані роботи на об’єкті не було розміщено. Потім активісти заявили, що забудовник зрізав 30-річний виноград, який обвивав будівлю.

Водночас активісти з’ясували, що власники будівлі мають намір здійснити "реконструкцію з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом".

Захисники зазначають, що будинок «Квіти України» - навчально-методичний павільйон в стилі післявоєнного модернізму на вулиці Січових Стрільців, споруджений у 1983-85 рр. В 1986 році проект отримав відзнаку Спілки архітекторів в якості одного з кращих архітектурних творів року, але не має охоронного статусу.

За інформацією партнера проекту реконструкції будівлі на Січових Стрільців, 49, Олексія Пишного, замовником проекту є іноземний інвестор.

«Ніяких висоток, житлових будівель у 20 поверхів на цьому місці не проектується і не буде… Верхня відмітка останнього експлуатованого поверху — 27 метрів, тобто 8 поверхів над рівнем землі і один вниз. Ми уважно вивчили конструктивні особливості будівлі та прийняли рішення максимально зберегти деякі його частини, такі як вхідна група з боку вул. Січових Стрільців", - заявили у інвестора.

Архітектор, віце-президент київської організації Національної спілки архітекторів України та член правління Національної спілки архітекторів України Григорій Духовичний на минулому тижні представив на прес-конференції своє архітектурне рішення щодо реконструкції будівлі.

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Автор: Інна Андаліцька