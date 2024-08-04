Фейкові застосунки створені для того, щоб зібрати особисті дані українців.

Росія розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як український застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook. За її словами, ворог планує поширювати ці фейкові застосунки серед українців для збору персональних даних.

"Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите", - зазначила вона. Відео дня

Черногоренко закликала для завантаження застосунку користуватися тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо, а при завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Застосунок "Резерв+": остані новини

Як писав УНІАН, раніше Міністерство оборони України повідомляло, що цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

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