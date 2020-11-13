У Центральній виборчій комісії (ЦВК) заявляють, що карантин вихідного дня на повторне голосування на виборах не впливає.
Читайте такожУ яких містах України 15 листопада пройде другий тур виборів: списокПро це йдеться у повідомленні на сторінці ЦВК у Facebook.
Зазначається, що повторне голосування 15 листопада відбудеться в Одесі, Сумах, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці. Там обиратимуть міських голів.
"Очевидно, процес заповнення бюлетенів буде значно простіший, ніж минулого разу. Всього два кандидати і одна позначка", - зауважили в ЦВК.
Крім того, 15 листопада у територіальних громадах (з кількістю до 10 тис.) у 16 регіонах повторно обиратимуть депутатів місцевих рад.
"Чи впливає карантин вихідного дня на повторне голосування? Ні. Люди не обмежені в реалізації свого конституційного права", - наголосили в Комісії.
Також у ЦВК підкреслили, що правила безпеки незмінні: при вході на дільницю вимірюватимуть температуру, буде розмітка для дотримання дистанції, дезінфікуючі засоби для рук, а також окремі кабінки голосування для людей, які мають ознаки захворювання.
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