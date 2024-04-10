Відбуватиметься декілька етапів перевірки таких людей з точки зору медичного і психологічного стану.

Народний депутат України Олена Шуляк прокоментувала питання, чим ухвалений в першому читанні законопроект про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів, кардинально відмінний від того, що голосувався в Росії на початках широкомасштабного вторгнення в Україну.

Цей законопроект передбачає добровільну можливість для засуджених, але не всі засуджені зможуть захищати Україну і бути мобілізованими - зауважила депутат в ефірі національного телемарафону.

"Звичайно є певні виключення. Не зможуть це зробити люди, які вчинили тяжкі злочини, які покарані і відбувають покарання за вбивство, за насильство. За різні такі проступки, які привели до того, що відбувалася загибель людей. Не зможуть служити і бути мобілізованими колаборанти, не зможуть люди, які засуджені за підірвання національної безпеки нашої країни. Для всіх цих людей можливість бути мобілізованими, служити і боронити нашу державу буде закрита", - акцентувала Шуляк.

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Перш за все, якщо засуджений має бажання захищати Україну він обов’язково пише відповідну заяву, яка розглядається командиром військової частини після певних процедур.

"Коли відбувається медична комісія, до речі, медогляд відбувається двічі. Перший раз безпосередньо у в’язниці, другий - вже засуджена людина проходить і ВЛК, і відповідне психологічне тестування. Але, це відбувається коли є згода безпосередньо і засудженого, і згода безпосередньо командира військової частини. Тобто, це не примусова мобілізація, не той алгоритм, коли посилаються на ті речі, які відбуваються в Росії. Це абсолютно така цивілізована система, коли засуджені зможуть за контрактом служити і бути безпосередньо мобілізованими", - підкреслила Шуляк.

Відбуватиметься декілька етапів перевірки таких людей з точки зору медичного і психологічного стану.

"Обов’язково за такими засудженими буде здійснюватись такий спеціальний адміністративний нагляд, вони всі будуть на особливому обліку. І, безпосередньо за кожним таким засудженим, будуть більш посилені заходи нагляду відбуватися. Якщо людина, наприклад, втече з поля бою, до неї будуть застосовані такі жорсткі кримінальні санкції", - акцентувала депутат.

Шуляк резюмувала, що зараз найголовніше завдання – це здобуття перемоги над ворогом.

"Сподіваюсь, що парламент і в другому читанні підтримає цей законопроект. Сьогодні ми обговорювали можливість проведення ще деяких виключень для деяких категорій засуджених. Але ми всі добре розуміємо, що зараз перше і найголовніше завдання для всіх - це оборона нашої країни, це здобуття перемоги. Тому, ми інколи шукаємо такі нестандартні шляхи для того, щоб використовувати можливості, щоб ця перемога відбулась якнайшвидше", - констатувала депутат.

Законопроект про мобілізації ув'язнених - деталі

10 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про можливість мобілізації ув'язнених. За ухвалення проекту Закону "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності" ( реєстраційний номер 11079-1) проголосував 281 народний депутат. Документ передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях, дає можливість мобілізації для українців, які засуджені за нетяжкі злочини, але при цьому має обмеження для мобілізації тих, хто вчинив злочини проти основ нацбезпеки, згвалтування, умисне вбивство.

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