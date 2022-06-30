Наголосимо, що зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов’язаних та резервістів.

В Україні внесли зміни у положення про військовий квиток. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський і він уже вступив в дію.

Зокрема, зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов'язаних та резервістів, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Згідно з текстом указу, розміщеним на сайті президента України, віднині військовий квиток є документом, що також посвідчує особу резервіста.

Також йдеться про те, що військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу є "документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку".

Зазначається, що військовий квиток є "єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також для військовозобов’язаних і резервістів".

Керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ", юристка Євгенія Рябека більш детально пояснила, на які зміни варто звернути увагу військовозобов'язаним, пише ZAXID.NET.

Раніше військовий квиток видавався виключно військовозобов’язаним. Зараз - і резервістам, а також усім членам інших військових формувань.

Тепер військові квитки будуть видавати при зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Раніше військові квитки видавалися районними військовими комісаріатами. Тепер в Україні зникло таке поняття як "військкомат", натомість з’явились "Центри комплектування та соціальної підтримки" - саме вони займатимуться видачею військових квитків.

Зміни торкнулися і особистих даних військових: тепер вказування по батькові стає необов’язковим.

У разі виїзду за кордон більш як 3 місяці військовослужбовець (у тому числі резервіст) зобов'язаний здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і одержати про це довідку. Військовослужбовці СБУ та Служби зовнішньої розвідки мають здавати військові квитки до своїх спецпідрозділів і також отримувати довідку.

У разі взяття під варту військовий квиток вилучатимуть уже після винесення вироку, коли людина буде засуджена до позбавлення або обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України анонсували електронний військовий квиток.

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