Президент підписав указ про зміцнення обороноздатності держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Відповідний указ №36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії" від 1 лютого опублікований на сайті глави держави.

Цим документом президент доручив Кабінету забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроектів.

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Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військового вишколу - як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Також доручено підготувати законопроєкт щодо поетапного збільшення чисельності ЗСУ з 2022 по 2025 рік на 100 тисяч осіб для підвищення оборонних спроможностей держави.

Ще один проєкт закону має стосуватися внесення змін до закону про держбюджет на 2022 рік, передбачивши фінансування на поступове підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат).

Міноборони президент доручив розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, передбачивши:

збільшення термінів дії контрактів;

збільшення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати;

формування системи спеціальної підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які уклали довготермінові контракти.

Крім того, Міноборони повинно прискорити розробку та внесення на розгляд Кабміну проекту концепції забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей, передбачивши запровадження спеціальної накопичувальної програми. Також МОУ має забезпечити під час реалізації військової кадрової політики впровадження прозорої системи кар’єрного росту військовослужбовців ЗСУ, побудованої на рейтинговій оцінці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, під час свого виступу у парламенті президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби".

За словами президента, цей указ - це старт переходу України на професійну армію.

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