Він зазначив, що можливі випадки, коли ВЛК визнає мобілізованого непридатним, проте забирає військово-обліковий документ.

Постанова ВЛК про визнання чоловіка непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку має бути затверджена штатною медкомісією.

Про це сказав адвокат Андрій Топчій. Він зазначив, що можливі випадки, коли ТЦК направляє мобілізованого на ВЛК, де того визнають непридатним, однак забирають військово-обліковий документ на затвердження до медкомісії. Адвокат навів приклад, що до нього звернувся чоловік, якого відправили на ВЛК під час оновлення даних, і його визнали непридатним, відпустили і не видали жодних документів, повідомляє Фокус.

Топчій зазначив, що згідно з п. 22.7 положення "Про військово-лікарську експертизу", постанова ВЛК про визнання громадянина непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку підлягає затвердженню штатною медкомісією.

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"Відповідно, документи направляють в обласну ВЛК на затвердження", - сказав адвокат.

Він рекомендує чоловікові отримати електронний військовий документ через ЦНАП або застосунок "Резерв+", його можна пред'являти працівникові ТЦК і СП. Адвокат зазначив, що в зазначеному документі може підтягнутися інформація про проходження ВЛК. Якщо цього не станеться, то потрібно подати письмовий запит до військкомату з проханням надати відповідь про те, в якому стані перебуває справа.

"Ця відповідь підтвердить, що ви справді пройшли ВЛК і зараз чекаєте затвердження постанови обласної ВЛК", - додав адвокат.

Мобілізація в Україні

Станом на 7 липня, кількість оновлень військово-облікових даних громадянами сягнула майже 3,2 млн. Лише з 1 до 7 липня свої облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили 569 397 громадян.

Раніше в Міноборони пояснювали, скільки разів треба проходити ВЛК під час воєнного стану.

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