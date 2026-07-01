Прохідний бал на НМТ необхідно знизити: Лубінець пояснив причину

За його словами, для того, щоб вступити на медичні спеціальності, потрібно набрати не менше, ніж 150 балів в середньому.

Зниження мінімального балу Національного мультимедійного тесту для вступу на медичні спеціальності необхідне, щоб діти не виїжджали за кордон. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час прес-конференції.

За його словами, для того, щоб вступити на медичні спеціальності, потрібно набрати не менше, ніж 150 балів в середньому.

"Чому я виступив з ініціативою зменшити цей поріг з 150 до 130 балів? Бо коли дитина хоче стати медиком і не отримує такої можливості в Україні, дитина поїде. І вже десятки звернень подібних я отримав. Я дякую спілці ректорів вишів України, які в тому числі звернулись до міністра освіти по цьому ж самому питанню. Ми зараз силами нашої інституції направили лист на прем'єр-міністра України 26 червня. Я буду продовжувати робити все, щоб все ж таки цей бал був знижений. На мій погляд, треба перевіряти дітей після отримання вищої освіти", - сказав омбудсман.

Відео дня

Він також вкотре вказав на проблеми з проведенням НМТ, наголосивши, що після чотирьох років повномасштабної агресії навіть не забезпечено можливість для дітей здавати тест в бомбосховищах та укриттях.

"До сих пір є проблеми з обладнанням, на яких здають наші діти НМТ. Ключова проблема, на мій погляд. НМТ виходять за межі шкільної програми. Це прямо міністр підтвердив… Складання НМТ відірвано від системи освіти", - пояснив Лубінець.

Зниження балу НМТ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Лубінець запропонував зменшити мінімальний бал для відбору зі 150 до 130, враховуючи ускладнені умови підготовки та складання НМТ у 2026 році. Також він пропонує повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ. Крім того, Лубінець пропонує врегулювати процес проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи.

За його словами, лише у третині обласних центрів України процес проходження НМТ відбувається в укриттях. Під час перевірок 138 шкіл у 2025 році комісія встановила, що більшість сховищ у них не відповідають вимогам безпеки, а в окремих закладах їх немає взагалі.

Водночас, Міносвіти відмовилося знижувати мінімальний поріг для вступу. Там зазначили, що вимога мати мінімум 150 конкурсних балів (навіть на контракт) діє для медичних спеціальностей, права, міжнародних відносин та публічного управління.

Вас також можуть зацікавити новини: