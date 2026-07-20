Сирський розкритикував Федорова через нові контракти, мобілізацію та перерозподіл зарплат

Він сказав, що у другому півріччі цього року виникло питання з фінансуванням виплат військовим.

За місяць, який минув з часу презентації нових контрактів, їх підписало близько 2000 військовослужбовців. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав у колонці для військового порталу "Мілітарний", у якій він вперше прокоментував конфлікт із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Він стверджує, що велика кількість солдатів і офіцерів "демотивовані, оскільки очікували одних умов, а отримали інші". Він також написав, що на відміну від Міноборони, підвищення грошового забезпечення в системі МВС закладено у бюджет та проголосовано Верховною Радою.

"От вам і різниця між рішенням і презентацією. Бо презентації не мають перетворюватися на саморепрезентації: за кожним слайдом мають стояти документ, бюджет і процедура. Інакше замість рішення армія отримує розчарування", - вважає він.

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Реформа ТЦК

За його словами, те саме стосується реформи мобілізації. Він запевнив, що Сухопутні війська та ТЦК, які підпорядковуються Головкому ЗСУ, "готові до змін". Написав, що їх представники відвідують необхідні засідання у Верховній Раді, передають всі порушення в ДБР, залучають поліцію.

"Але сама реформа – законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна", - вважає Сирський.

Грошове забезпечення

Окремим блоком він написав про грошове забезпечення військових. Він нагадав, що Федоров сам публічно визнав, що частину коштів із зарплат військових Міноборони спрямувало на закупівлю дронів.

"Через це на друге півріччя виникло питання фінансування виплат. Скажу прямо: зарплата солдата – не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям", - стверджує Олександр Сирський.

За його словами, наразі залучено уряд, щоб знайти рішення, аби "кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі".

Конфлікт із Федоровим

Нагадаємо, що після відставки міністра оборони Михайла Федорова стало відомо про його конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ. За словами джерел журналістів, вони мали різне бачення розвитку оборонної сфери. 18 липня президент України Володимир Зеленський анонсував "рішення щодо армії" після переговорів з Федоровим та Сирським.

І якщо Федоров широко коментував ситуацію, то Сирський вперше це зробив сьогодні, 19 липня, у тій же колонці для "Мілітарного". Він перепросив у Федорова, написавши, що "сприймав відносини, як робочі". Також закликав не політизувати ці питання, а сконцентруватись на війні та забезпеченні перемоги.

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