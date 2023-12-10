Існує 6 випадків, коли відстрочка від мобілізації може бути анульована.

Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації у воєнний час, проте існує низка випадків, коли вона може бути анульована. Про це пише РБК з посиланням на коментар юристів..

"Відстрочка від призову на період мобілізації може бути не лише надана, але й в певних випадках анульована", - пишуть юристи.

Відстрочка підлягає анулюванню у таких випадках:

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закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації.

Слід також мати на увазі, що відстрочка дійсна стільки часу, поки існує сама підстава для відстрочки. Наприклад, якщо це відстрочка у зв'язку з наявністю у військовозобов'язаного на утриманні трьох дітей до 18 років, то відповідно, відстрочка діє поки одна дитина не досягне повноліття.

Наразі право на відстрочку від мобілізації в Україні мають такі категорії:

працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями

особи з інвалідністю та особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)

особи, які самі виховують дитину, а також батьки, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність

чоловіки, які є доглядальниками за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя)

особи, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи, або дитину-сироту чи дітей, позбавлених батьківського піклування

особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей

особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності

працівники військового управління та правоохоронних органів

студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою

наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки

особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо).

Мобілізація в Україні - новини

У ЗСУ підкреслювали, що під мобілізацію підпадають військовозобов'язані, яким служити не заважають якісь проблеми зі здоров'ям. Також зазначалося, що мобілізації не підлягають люди, які мають право на відстрочку від служби.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що не треба відправляти на фронт немотивованих людей, оскільки вони можуть стати зрадниками й підставити наших захисників.

Наразі Міноборони ініціювало співпрацю з рекрутинговими компаніями, що дає змогу мобілізувати громадян добровільно та в обхід ТЦК і СП.

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