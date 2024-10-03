Мобілізація українців до 25 років: нардеп зробив важливу заяву

За словами Цимбалюка, Рада не розглядає таких ініціатив наразі.

Військове керівництво погодилось повністю виключити мобілізацію громадян до 25 років. Про це в етері Еспресо заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

За його словами, розмови щодо ймовірного зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних, про яке раніше говорив нардеп Роман Костенко, є позицією військових, а також деяких партнерів. Вони вважають, що молоді українці будуть більш ефективними на полі бою.

Водночас Цимбалюк наголосив, що Рада не розглядає питання зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних. Громадян до 25 років будуть мобілізовувати лише за власним бажанням.

Відео дня

"Будь-який призов військовозобовʼязаних до 25 років буде виключений. Це стосується як обмежено придатних, так і інших категорій військовозобовʼязаних. Громадян до 25 років можуть мобілізувати до ЗСУ лише за власним бажанням. Тобто людину можуть призвати лише добровольцем і звичайно тих, хто вже має військовий досвід. Втім, тих, хто до 25 років вже має військовий досвід дуже мало", - заявив Цимбалюк.

Мобілізація в Україні

На початку вересня ВР проголосувала за законопроект, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які були раніше визнані обмежено придатними.

За ухвалення в першому читанні законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку" (№11379-д) проголосувало 295 народних депутатів. Водночас частина парламентарі заблокувала трибуну, вимагаючи ухвалення закону в цілому.

Вас також можуть зацікавити новини: