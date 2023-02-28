У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років.

33-річного жителя Уманського району Черкаської області судитимуть за відмову від проходження військової служби. Йдеться про ухилення від призову під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України), повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

Слідство повідомляє, що чоловік отримав повістку про відправку до військової частини для проходження служби за мобілізацією. Але без поважних причин не з’явився на збір та відмовився від несення військової служби.

"У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - повідомляє прокуратура.

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За ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Мобілізація в Україні

7 лютого 2023 року Верховна Рада продовжила на 90 днів дія воєнного стану та мобілізації.

У ЗСУ пояснювали, що військовозобов'язані, які проігнорували повістку, можуть бути оштрафовані або притягнуті до кримінальної відповідальності.

Адвокат Андрій Новак пояснив, яке покарання загрожує військовозобов'язаному, що взяв повістку, розписався про її отримання, але не з'явився до військкомату.

Якщо йдеться про першу або другу неявку за повісткою, це може бути адміністративна відповідальність. Але правники досі не мають однозначної відповіді, за якою статтею людина буде притягнута до адмінвідповідальності.

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