Зазначається, що мобілізація в Україні йде за планом і не припинялася після старту 24 лютого 2022 року.

Військовозобов'язані, які проігнорували повістку, можуть бути оштрафовані або притягнуті до кримінальної відповідальності.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що громадяни, які не служили, відправляються на фронт тільки після ретельної підготовки. Вона триває мінімум один місяць, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, адміністративний штраф передбачено, якщо повістка була вручена з метою уточнення військово-облікових даних. Однак, якщо військовозобов'язаний вже пройшов медогляд, отримав повістку про прибуття на військову службу і не з'явився, йому загрожує кримінальна відповідальність (ст. 336 Кримінального кодексу про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років - УНІАН).

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Горбач розповів, що мобілізація в Україні йде за планом і не припинялася з моменту початку - 24 лютого 2022 року. Резерв військовослужбовців, що проходять строкову та інші види служби ще не вичерпаний. Він додав, що ці військовослужбовці все ще призиваються по мобілізації, проте одночасно з ними призиваються і громадяни, які не служили.

Горбач підкреслив, що в другому випадку українців призиваються в навчальні військові частини. Їхня підготовка триває мінімум один місяць. Якщо йдеться про більш складні спеціальності, то цей термін може бути більшим.

Він зазначив, що добровольці в Україні все ще є, проте більша частина бажаючих вступили до лав Сил оборони в перші місяці повномасштабної війни.

Мобілізація в Україні

27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Всього є 15 категорій українців, хто звільнений від мобілізації у 2023 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 лютого 2023 року Верховна Рада продовжила на 90 днів дія воєнного стану та мобілізації.

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