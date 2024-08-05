Очікується, що до кінця вересня ситуація може досягти критичної точки.

На тлі триваючої мобілізації голова парламентського комітету з економічних питань Дмитро Наталуха заявив, що з початку повномасштабної війни компанії втратили в середньому 10-20% своєї робочої сили через призов або еміграцію. Новий наступ росіян цього року змушує ще більше людей переїхати.

Як він зазначив Financial Times, дедалі більше підприємств в Україні закриватиметься через брак ресурсів. Це негативно вплине на економіку. Очікується, що до кінця вересня ситуація може досягти критичної точки.

"Ви можете мобілізувати 1 мільйон людей, але якщо у вас немає ресурсів, щоб їх озброїти, то в цьому немає сенсу. Армія буде беззахисною, якщо економіка впаде", - підкреслив депутат.

Відео дня

Водночас ухвалення законопроєкту про економічне бронювання дасть змогу зберегти на місцях 895 тисяч осіб і принесе військовим близько 200 мільйонів гривень.

"Ці гроші не залежать від того, в якому настрої прокинеться Віктор Орбан або хто стане наступним президентом США", - пояснив Наталуха, натякаючи на неодноразові затримки допомоги ЄС через прем'єр-міністра Угорщини.

Однак така пропозиція викликає багато суперечок і критики на тлі дефіциту солдатів на фронті. Водночас система призову, заснована на фінансах, виглядає як несправедлива.

За словами Наталухи, близько 800 000 чоловіків пішли в "підпілля", щоб уникнути армії, змінивши адресу і влаштувавшись на роботу за готівку. Це призводить до того, що співробітники ТЦК частіше стали націлюватися на компанії, в яких працівники фізично присутні.

"Потрібно пояснювати людям, що в умовах війни та економічної кризи не можна не ухвалювати важких, непопулярних рішень", - підкреслив співзасновник і генеральний директор Monobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що в умовах нав'язаної РФ війни на виснаження, в якій ресурси агресора перевершують українські, "йдеться не про справедливість, а про ефективність". Як бізнесмен пояснює, висококваліфікований програміст у банку чи онлайн-маркетплейсі буде кориснішим у тилу України, ніж якби його було направлено на передову.

Наталуха додає, що "ви не можете виграти війну просто по справедливості. Війна несправедлива сама по собі".

Економічне бронювання

Раніше Наталуха заявляв, що обсяги тіньового економічного бронювання в Україні становлять від $700 млн до $2 млрд на рік. Як сказав нардеп, якщо втілити в життя один із проєктів, то в держскарбницю залучать 5 млрд доларів, що становить 40% додаткового бюджету на армію.

У Раді розповіли про нову ідею щодо економічного бронювання. Розглядається варіант, за якого бізнес "оплачуватиме" його товарами та послугами.

За даними Мінекономіки, загалом в Україні для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 мільйона осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: