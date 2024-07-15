Кількість військовослужбовців, які виходять на оповіщення, залежить від того, яку кількість військовозобов’язаних потрібно оповістити.

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів, чи стане на вулицях більше патрулів після 16 липня, і які документи потрібно мати з собою.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо того, що зміниться для українців з 16 липня, до якого військовозобов’язані повинні оновити свої дані, зокрема, чи у зв’язку з цим на вулиці побільшає військових патрулів.

"До завтра всі мають оновити дані. У зв’язку з цим ніякого збільшення чи зменшення кількості патрулів на вулицях не планується... Кількість патрулів, кількість груп оповіщення залежить від ситуації на теперішній час. Навіщо якщо кількість патрулів зменшиться, це не буде означати, що це через те, що завершилося оновлення даних. Якщо їх кількість збільшиться, то також не через це", - зауважив Істомін.

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Він пояснив, що кількість військовослужбовців, які виходять на оповіщення, залежить від того, яку кількість військовозобов’язаних потрібно оповістити. "Лише від цього", - сказав речник.

Істомін також нагадав, хто може входити до групи оповіщення. Зокрема, це можуть бути органи місцевого самоврядування, представники районних військових адміністрацій чи поліції. Військовослужбовці ТЦК можуть проводити оповіщення як у складі груп оповіщення, так і самостійно.

На уточнення, які документи повинна мати з собою людина на вулиці, зокрема і з завтрашнього дня, речник зауважив, що з 16 липня нічого не змінюється.

"Всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та надавати його на перевірку за вимогою військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських. Разом з особистими документами", - сказав Істомін.

Мобілізація в Україні - деталі

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко наголосив, що всі військовозобов'язані, які не оновлять дані до 16 липня, автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції. Так, за ухилення від оновлення військово-облікових даних може бути застосовано штраф у сумі від 17 тис. до 25 тис. 500 грн.

Юристи компанії "Столична правова група" Володимир Прядка та Андрій Бойко пояснили, на що чекати військовозобов'язаним чоловікам після 16 липня у разі вчасного оновлення або неоновлення своїх військово-облікових даних.

Так, зокрема військовозобов'язаних чоловіків, які оновили дані, можуть викликати повістками за місцем фактичного проживання, яке вони зазначили при оновленні даних. Тут нічого нового не очікується, зазначають юристи, за виключенням, хіба що способів виклику, адже з 17 липня у представників територіальних центрів комплектування додається така опція як заочні повістки.

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