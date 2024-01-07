Михайло Федоров зазначив, що для повноцінної роботи проекту необхідно перебудувати всю систему.

Фахівці розробляють проект для цифрового рекрутингу до Збройних Сил України. Важливим елементом стане пошук операторів дронів.

"Ми знаходимося на фіналі цього проекту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили кілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетованих пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв'язок від бажаючих вступити до лав ЗСУ", - розповів віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

Він вказав, що мета проекту - пояснити українцям, ким вони можуть стати, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата, які будуть бойові завдання.

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"Складно запустити цей проект, тому що потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги та досвід, який буде", - підсумував чиновник.

Рекрутинг в Україні - останні новини

Міноборони України в листопаді 2023 року запустило проект по рекрутингу добровольців до лав ЗСУ. Передбачається, що кожна людина зможе сам вибирати конкретний підрозділ і посаду в армії, де його досвід буде корисним.

4 січня 2024 року в Міністерстві оборони України прокоментували перші результати рекрутингу. Заступник Міністра оборони України Наталія Калмикова зазначила, що проект рекрутингу набирає обертів і вже отримано в цілому більше 17500 відгуків - в середньому дев'ять відгуків на одну вакансію.

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