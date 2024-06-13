Вадим Галайчук зазначив, що додаткові надходження дозволять фінансувати армію в умовах дефіциту бюджету.

Впровадження економічного бронювання дозволить Україні забезпечити додаткову мобілізацію близько 500 тисяч людей.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Вадим Галайчук зазначив, що фінансувати армію Україна може виключно за рахунок коштів із держбюджету, в якому зараз дефіцит. Врятувати ситуацію може економічне бронювання, частково перекривши брак коштів та профінансувавши додаткову мобілізацію.

"При використанні такої системи, ми можемо розраховувати на фінансування приблизно 500 тисяч додатково мобілізованих військових. Тобто це суттєво підтримає як фінансування армії загалом, так і стимулювання питання мобілізації і забезпечення мобілізованих усім необхідним, що теж є критично важливим для ефективності цієї мобілізації", - сказав Галайчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Нардеп відмітив, що концепція економічного бронювання дасть змогу залучати до держбюджету близько 40-45 мільярдів гривень щомісяця. Ці додаткові надходження дозволять фінансувати армію в умовах дефіциту бюджету.

Економічне бронювання - останні новини

13 червня повідомлялося, що згідно зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів, що стосуються економічного бронювання працівників українських підприємств, фізична особа-підприємець (ФОП), яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

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