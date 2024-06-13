Розмір військового збору за заброньованого працівника планується на рівні 20,4 тисячі гривень.

Фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

Відповідні норми містять зареєстровані у Верховній Раді законопроекти, що стосуються економічного бронювання працівників українських підприємств.

За інформацією парламентського порталу, проекти законів "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки" (№ 11331) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних" (№ 11332) направлено на розгляд профільного комітету.

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Законопроект № 11332 передбачає впровадження спеціального збору за бронювання військовозобов’язаних, а саме фізичних осіб-підприємців та/або їх працівників, а також працівників підприємств, установ, організацій.

Його метою є створення прозорого механізму бронювання військовозобов’язаних працівників, а також збільшення надходжень до державного бюджету України, що будуть спрямовані на потреби безпеки та оборони.

Розмір спеціального щомісячного збору заплановано в розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20,4 тис. грн). Зазначається, що запропонований розмір збору співвідноситься з розміром мінімального грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Законопроект №113331 пропонує додати зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині організації та порядку бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, додається пункт про те, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, що працюють у суб’єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних, та у яких відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та податків.

При цьому вказується умова, що фізична особа-підприємець та/або її наймані працівники мають право на бронювання за умови, якщо обсяг доходу ФОПа протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов’язаних (тобто 61,2 тис. грн).

Економічне бронювання працівників - отсанні новини

11 червня у Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

Водночас народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що на сьогоднішній день у Раді є багато пропозицій щодо підходів до економічного бронювання. Проте фінальної пропозиції, яка буде проголосована, ніхто не бачить.

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