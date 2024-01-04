Після отримання повістки треба з'явитися до територіального центру комплектувань та соціальної підтримки з метою уточнення особистих військово-облікових даних.

Наразі мобілізаційні заходи в Україні не посилювали, повістки вручають для уточнення особистих військово-облікових даних. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Зараз мобілізація триває без змін з лютого 2022 року. Здійснюються заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто, де законом не заборонено, там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. На даний момент, якихось посилень, чи послаблень, немає. Відбуваються стандартні заходи з оповіщення", - сказав Фітьо.

Він уточнив, що перша повістка вручається для подальшого уточнення особистих військово-облікових даних. Після її отримання треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби, і якщо є причини для отримання відстрочки, то треба їх надати.

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"Зараз оновлювати свої військово-облікові дані військовозобов'язані мають особисто, і усі зміни, які у них відбулися, чи причини для отримання відстрочки, мають надаватися особисто у їх територіальних центрах комплектувань та соціальної підтримки", - відзначив Фітьо.

Законопроект про посилення мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект "Про вдосконалення мобілізації та військового обліку". Документ передбачає ряд змін - від зниження мобілізаційного віку до відповідальності за неявку до військкомату.

3 січня 2024 року до Верховної Ради подали альтернативний законопроект про мобілізацію. Він містить певні правки щодо термінів демобілізації. Якщо Кабмін пропонував проводити її через 36 місяців, цим документом пропонується через 18.

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