Там вказані інші терміни, ніж раніше пропонував Кабмін.

Народний депутат Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради альтернативний законопроект про мобілізацію зі певними правками щодо термінів "демобілізації".

Як повідомив він у своєму Telegram, згідно з цим документом, її варто проводити через 18 місяців від початку служби (Кабмін пропонував через 36 місяців).

Також, відповідно до документу, звільнення строковиків повинно відбуватись через місяць після вступу в силу закону, а не через сім. І відстрочка від мобілізації повинна бути 12 місяців замість шести.

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Нардеп також пропонує надати право на звільнення від мобілізації особам 3 групи інвалідності (не лише 1 та 2) та зробити відстрочку від мобілізації для осіб з інвалідністю та здобувачів вищої освіти (наприклад, ті, хто мав ступінь бакалавра і вчиться на магістратурі).

Мобілізаційні заходи в Україні

Кабінет міністрів наприкінці грудня вніс до Верховної Ради законопроект про вдосконалення мобілізаційних заходів. Зокрема, він пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати поняття "обмеженої придатності" до військової служби, а також містить жорсткі обмеження для ухильників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 років і зменшення підстав для звільнення не є популярними в Україні, але альтернативи цьому кроку нині немає.

За його словами, мобілізація – це "не лише те, що солдати йдуть на фронт - це про всіх нас, це мобілізація всіх зусиль".

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що опір мобілізації в суспільстві буде, але в кінцевому підсумку українці її підтримають, адже всі розуміють, що держава повинна забезпечити ресурс для захисту.

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