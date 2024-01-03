В Україні стає ясніше, коли ЗСУ можна буде демобілізувати - в новому законопроекті є термін / Колаж УНІАН, фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, фото УНІАН

Народний депутат Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради альтернативний законопроект про мобілізацію зі певними правками щодо термінів "демобілізації".

Як повідомив він у своєму Telegram, згідно з цим документом, її варто проводити через 18 місяців від початку служби (Кабмін пропонував через 36 місяців). 

Також, відповідно до документу, звільнення строковиків повинно відбуватись через місяць після вступу в силу закону, а не через сім. І відстрочка від мобілізації повинна бути 12 місяців замість шести. 

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Нардеп також пропонує надати право на звільнення від мобілізації особам 3 групи інвалідності (не лише 1 та 2) та зробити відстрочку від мобілізації для осіб з інвалідністю та здобувачів вищої освіти (наприклад, ті, хто мав ступінь бакалавра і вчиться на магістратурі). 

Мобілізаційні заходи в Україні 

Кабінет міністрів наприкінці грудня вніс до Верховної Ради законопроект про вдосконалення мобілізаційних заходів.  Зокрема, він пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати поняття "обмеженої придатності" до військової служби, а також містить жорсткі обмеження для ухильників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 років і зменшення підстав для звільнення не є популярними в Україні, але альтернативи цьому кроку нині немає.

За його словами, мобілізація – це "не лише те, що солдати йдуть на фронт - це про всіх нас, це мобілізація всіх зусиль".

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що опір мобілізації в суспільстві буде, але в кінцевому підсумку українці її підтримають, адже всі розуміють, що держава повинна забезпечити ресурс для захисту. 

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