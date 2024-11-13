За словами Юлії Яцик, справедливу мобілізацію зможуть забезпечити рекрутингові центри.

Мобілізація в Україні провалена, а втрати українських військових нині більші, ніж той потенціал мобілізаційного ресурсу, який залучається до ЗСУ. Таку думку в ефірі Київ24 висловила народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик.

За її словами, українці вже назвивають мобілізацію "бусифікацією", і ставляться до неї вкрай негативно.

При цьому Яцик вказує, що є люди, які навіть без "додаткових мотиваційних заохочень" приходять до рекрутингових центрів, які звертаються до бригад з проханням взяти їх.

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"Однак чомусь навчальні центри перерозподіляють таких людей в інші бригади і абсолютно ігнорують такі відношення. І це також демотивує. ... ТЦК таким перерозподілом не займається, а займаються навчальні центри. Але ТЦК залучає без якихось гарантій особі про те, що вона попаде у відповідний підрозділ. ... Рекрутингові центри навпаки, вони скоординовують таких людей у відповідні підрозділи", - стверджує нардеп.

Вона також вважає, що саме рекрутингові центри зможуть забезпечити справедливу мобілізацію "з дотриманням того примусу, але в законному руслі":

"Оскільки це не функція ТЦК, це функція поліції – доставляти, примусово там скерувати, притягувати до відповідальності. ТЦК і зараз це не може".

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на думку, командира мінометної батареї Мирослава Борисенка, під час мобілізації держава має право застосовувати насильство. За словами військового, йому дуже хочеться, щоб "діти олігархів, президентів" пішли на війну, але цього скоріше за все не буде.

Раніше ветеран АТО Євген Дикий заявив про катастрофічну ситуацію, пов'язану з нестачею особового складу в лавах Сил оборони України. За його словами, це "проблема армії, але це не проблема, створена армією".

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