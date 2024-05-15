Пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників.

У Києві пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки становить приблизно 50-70 осіб на день. Про це Міністерство оборони повідомило у відповіді на запит видання LIGA.net.

У оборонному відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомат може прийняти до 70 осіб на добу.

Варто нагадати, що з 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Згідно з законом про мобілізацію на це дається 60 днів. Це можна зробити трьома шляхами – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

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При цьому основне навантаження поки лягає саме на військкомати, бо ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. Електронний кабінет Міноборони обіцяє запустити тільки з 18 травня.

Мобілізація в Україні - останні новини

Повістка вважається врученою, якщо вона передана особисто громадянину в руки. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, коментуючи питання про ситуацію з повістками, які приходять на поштову адресу, зокрема, якщо людина побачить повістку вже після тієї дати, на яку він був викликаний.

Речник Міноборони зазначив, що не потрібно працювати зі страхами та фобіями у людей.

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