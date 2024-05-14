Закон про мобілізацію та е-кабінет військовозобов'язаного набуде чинності в Україні 18 травня, усіх чоловіків зобов'яжуть подати свої дані в ТЦК.

У комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки пояснили, як українцям вчасно пройти військово-лікарську комісію, уникаючи скажених черг - до моменту, як їх наздоженуть "штрафи для ухильників" (згідно із законопроєктом №10379).

Як відомо, в Україні закон про мобілізацію та е-кабінет військовозобов'язаного набуде чинності 18 травня. За словами Федора Веніславського, українці зможуть відстежувати повідомлення від ТЦК у своєму е-кабінеті. Зокрема, територіальні центри зможуть викликати чоловіків для проходження ВЛК електронним сповіщенням. Аналогічним методом зможуть розсилати повістки Як сказав нардеп в інтерв'ю NV:

"Громадяни України, які в електронному кабінеті актуалізують усі свої персональні дані, вони виконують вимогу закону про необхідність актуалізації протягом 60 днів. А про проходження ВЛК уже ТЦК буде надсилати відповідні повідомлення про те, що необхідно пройти ВЛК". Відео дня

Веніславський уточнив, що е-кабінет почне працювати в пілотному режимі. Його тестуватимуть 30 днів, далі - у червні, проєкт запуститься повноцінно. Тобто, саме в першому місяці літа е-кабінет мають повністю адаптувати з усіма базами даних.

Нардеп припустив, що туди підтягнуться як військово-облікові документи, так і дані про стан здоров'я військовозобов'язаного або резервіста (за принципом застосунку "Дія").

В українців буде можливість оскаржити рішення ВЛК

У травні офіцер Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошниченко уточнив, що після набуття чинності закону про мобілізацію в українців залишиться можливість оскаржити рішення ВЛК. Він пояснив, що повторна перевірка проводитиметься в іншому закладі охорони здоров'я.

Тобто новий вердикт військовозобов'язаному покладуть на комісію з інших лікарів. Мірошниченко нагадав, що в новому законі переглянули також погляди на визнання придатності чи непридатності осіб до служби в армії.

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