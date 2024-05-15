Лазуткін зазначив, що на даний момент в Україні відсутня така норма.

Повістка вважається врученою, якщо вона передана особисто громадянину в руки. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, коментуючи питання про ситуацію з повістками, які приходять на поштову адресу, зокрема, якщо людина побачить повістку вже після тієї дати, на яку він був викликаний.

Речник Міноборони зазначив, що не потрібно працювати зі страхами та фобіями у людей.

"Давайте працювати передусім з реальністю. Немає зараз такої норми, що повістка є врученою через те, що її кинули у поштову скриньку і вона вже вважається врученою – ні. На даний момент діє норма інша. Людина має особисто розписатися в повістці. І таким чином вона вже в цей момент вважається врученою", - акцентував Лазуткін.

Відео дня

Він додав, якщо з'явиться постанова, яка буде якось інакше регулювати, встановлювати нові інші правила, тоді відповідно можна буде це коментувати, в залежності від того, що в ній буде. "На даний момент цього немає", - підкреслив Лазуткін

Мобілізація в Україні - деталі

18 травня в Україні набирає чинності оновлений закон про мобілізацію. Після цього, як зазначав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, у глобальному сенсі змінюється насамперед і підхід до війни в усій Україні.

Після вступу в дію закону про мобілізацію всім військовозобов’язаним необхідно протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК. За порушення правил військового обліку передбачено в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Крім того, як зазначала народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Вас також можуть зацікавити новини: