Бронювання анулюється, якщо протягом півроку не ведуться роботи з розмінування.

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування. Про це повідомляється на урядовому порталі.

"Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", – розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Зазначається, що рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

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нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

При цьому бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Економічне бронювання в Україні

Уряд готує оновлення до постанови про бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації, розповіла раніше перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Народний депутат України, голова комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха розповів, що під час ухвалення законопроєкту про бронювання військовозобов'язаних найбільшу дискусію між ВР, Кабміном і бізнесом викликає збільшений військовий збір 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу.

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