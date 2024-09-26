Ця процедура чітко регламентується і зазначена в законодавстві.

В Україні активно розсилають повістки поштою. Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що це нічим не відрізняється від розсилки судових документів.

У коментарі Суспільному він зазначив, що повістка приходить як звичайний рекомендований лист, який одержувач отримує під підпис.

"Якщо зазначається, що людини немає (тобто не отримала листа особисто — ред.), залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку — ред.) відправнику (Міноборони — ред.)", — пояснив посадовець.

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За словами Смілянського, ця процедура чітко регламентується і зазначена в законодавстві. Самі листи з повістками виглядають як звичайний конверт.

Повістки поштою - що відомо

За словами адвоката, кандидата юридичних наук Євгена Филипця першими повістки через "Укрпошту" отримають особи, які оновили дані в застосунку "Резерв+".

Адвокат Дмитро Франчук додав, що вручення повістки поштою є законним. Однак він вказував, що така повістка вважається врученою навіть без підпису чи якогось іншого підтвердження отримувача.

Депутат Київради Леонід Ємець попередив, що суди вже перевантажені позовами громадян, які намагаються оскаржити повістки від військкоматів. На його думку, це лише початок.

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