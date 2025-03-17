Він повідомив, що після віртуальної зустрічі щодо України в суботу в Лондоні переговорив із президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав усіх західних партнерів розробити "конкретний план миру", що включає "солідні гарантії безпеки" для України.

Він повідомив, що після віртуальної зустрічі щодо України в суботу в Лондоні переговорив із президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

"Тепер ми повинні разом з усіма нашими партнерами рухатися вперед, щоб представити конкретний мирний план. Мирний план, який забезпечує надійні гарантії безпеки для України. Мирний план, який гарантує міцний мир в Україні та Європі", - написав він у Х.

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За словами президента Франції, після того, як Зеленський "набрався сміливості прийняти американську пропозицію про тридцятиденне припинення вогню", м'яч тепер на боці Росії, яка повинна "довести, що дійсно хоче миру".

"Досить смертей. Досить зруйнованих життів. Досить руйнувань. Зброя повинна замовкнути. Зловживання і саботаж мають припинитися. Депортовані українські діти мають возз'єднатися зі своїми сім'ями. Умови, які має виконати Росія", - наголосив Макрон.

Миротворці в Україні - позиція Макрона

Росія не має права голосу в питанні присутності миротворчих військ на території України. Про це заявив Макрон перед самітом "коаліції охочих", організованим прем'єром Великої Британії Кіром Стармером 15 березня.

Окремо французький лідер прокоментував мирний план Великої Британії та Франції. Як зазначив Макрон, мета не в тому, щоб створити "масові війська", тому що найбільша армія в Європі - це Збройні сили України.

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