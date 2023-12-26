Головнокомандувач сподівається з часом побачити їх у лавах оборонців України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився давати оцінку українським військовозобов’язаним чоловікам, які переховуються від мобілізації за кордоном. Про це він сказав на брифінгу, коментуючи ідею міністра оборони Рустема Умєрова карати чоловіків, що втекли за кордон.

Під час серії запитань від журналістів Залужного спитали, чи треба, на його думку, повертати цих чоловіків, і чи є способи, як це зробити.

"Збройні сили мають воювати і жодним чином не посягати на мирне життя наших громадян, включаючи тих, які виїхали за межі нашої країни. Є для цього уповноважені органи центральної виконавчої влади, які можуть прийняти щодо них відповідні рішення. На сьогоднішній день я не можу дати їм (чоловікам-втікачам - УНІАН) оцінку і не хочу це робити. Але я буду дуже радий, якщо через деякий час побачу їх у війську, і з великим задоволенням організую з ними підготовку, навіть за кордоном", - відповів Залужний.

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Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ефірі телемарафону Головнокомандувач ЗСУ прокоментував можливість мобілізації людей з інвалідністю чи тих, у кого є відстрочка. За його словами, придатність до служби в армії не повинна визначатися групою інвалідності, а поняття "обмежено придатний" взагалі потрібно прибрати із законодавства. Висновок про придатність має робити безпосередньо військово-лікарська комісія.

Раніше, 19 грудня президент Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що є обгрунтована військовими потреба мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч українців.

Очільник Міноборони України Рустем Умєров говорив, що велика кількість людей армії потрібна, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад три тисячі кілометрів.

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