Чоловік наполягав, що є членом релігійної громади, яка забороняє брати до рук зброю.

Жителя Львівщини засудили до трьох років ув’язнення через відмову від мобілізації через нібито релігійні переконання. Відповідний вирок наприкінці березня ухвалив Червоноградський міський суд Львівської області.

Зазначається, що влітку 2023 року чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Одразу він отримав "бойову" повістку для відправлення до військової частини. Однак військовозобов’язаний не з’явився, таким чином ухилившись від призову.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину частково визнав та пояснив, що дії працівників ТЦК були неправомірними. Він зазначив, що пройшов лікарську комісію, однак його скарги на здоров`я вони не приймали до уваги. Крім того, чоловік заявив, що він є віруючою людиною, та не бажає тримати зброю в руках, оскільки це забороняє його церква та релігія. Він стверджував, що має право на проходження альтернативної служби. Однак відповідної заяви не подавав.

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На суді служитель релігійної організації релігійної громади "Агапа" Церкви християн віри євангельської у Львові заявив, що підсудний є членом церкви та активно допомагає їй. Однак водне хрещення прийняв нещодавно. За словами служителя, релігія, яку він сповідує прямо не забороняє нести військову службу.

Однак відповідно до відповіді на запит релігійної громади "Агапа", обвинувачений не є членом церкви і водного хрещення там не приймав.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому 3 роки ув’язнення.

Ухилився від мобілізації через страх вбивати – як покарали жителя Львівщини

Уродженця Нового Роздолу Львівської області засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації.

Наприкінці вересня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Військовозобов’язаному виписали "бойову" повістку на відправку у військову частину, але він відмовився її отримати. Проти чоловіка було відкрито кримінальне провадження через ухилення від призову під час мобілізації.

У суді він пояснив, що ухилився від призову, оскільки не готовий вбивати людей.

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