Гладун зазначив, що тут постає питання, як використовувати молодь, бо всі думають, що їх одразу відправлять на передову і вони там загинуть.

Українці, яким зараз по 18-25 років, народились у 2001 році, коли у країні якраз був найнижчий рівень народжуваності. Якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях народиться ще менше людей.

Про це сказав в інтерв’ю РБК-Україна доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Він зауважив, що це з погляду демографії, але зниження мобілізаційного віку – це справа військових. "Вони повинні рахувати свої потреби у вікових категоріях, і якщо є необхідність у 18-25 річних – тоді треба мобілізувати. Інакше не буде країни, і тоді про яку демографію можна говорити?", - зауважив науковець.

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Гладун зазначив, що тут постає питання, як використовувати молодь, бо всі думають, що їх одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Насправді на одну людину на фронті йде тилове забезпечення 5-6 людей, деталізував він.

"Уявіть, що не призвали 20 тис. людей і через це країну знищили. Тоді Росія захопить наші території, нав'яже своє громадянство і нашу молодь призве у свою армію, щоб воювали проти нас", - висловив думку демограф.

Він підкреслив, що така ситуація була в ОРДЛО. Там сформували два корпуси з Донецької та Луганської областей, їх відправили воювати проти ЗСУ, і тих корпусів вже нема. Тому питання безпеки має переважати, а вже паралельно з цим мають вирішуватись демографічні проблеми, зазначив науковець.

Демографічна ситуація в Україні

Восени минулого року Гладун прогнозував, що після закінчення війни населення України може знизитися приблизно до 30 млн осіб. Демограф вважає, що економіку країни потрібно планувати саме під таку чисельність населення. Він додав, що необхідно впроваджувати заходи демографічної політики, щоб поліпшити ситуацію.

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