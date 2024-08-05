В Раді кажуть, що відповідний законопроект потрібно ухвалювати швидко.

Оборонний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який пропонує звільнити від обов'язкової мобілізації обмежено придатних військовозобов'язаних, які не досягли 25-річного віку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

"Комітет підтримав проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379, доопрацьований Комітетом)", - написав він.

За словами Федієнка, автори альтернативних законопроектів висловилися схвально за таке рішення.

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"Одне з застережень, це те, що потрібно швидко приймати вказаний ЗП, щоб не склалась ситуація, коли за цей відрізок часу будуть мобілізовані військовозобовʼязані з відповідними критеріями, які підпадуть під дію ЗП 11379Д, але після прийняття, їх потрібно буде звільняти", - зауважив парламентар.

Остаточне рішення щодо підтримки чи непідтримки законопроекту залишається за сесійною залою парламенту.

Олександр Федієнко нагадав, що йдеться про виправлення колізії в законі щодо військовозобов’язаних, які за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби в мирний час, але залишалися обмежено придатними для служби у воєнний час. Через недогляд при написанні попередніх мобілізаційних законів громадяни цієї категорії, яким не виповнилося 25 років, не потрапили під дію закону про звільнення від примусової мобілізації призовників молодших за 25 років.

Виправлення колізії з молодими "обмежено придатними"

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді пропонують розширити коло військовозобов’язаних до 25-річного віку, яким надається відстрочка від призову на військову служби під час мобілізації. Йдеться про законопроект про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№11379).

Законопроектом пропонується встановити, що не підлягають обов'язковому призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які були визнані непридатними до військової служби в мирний час, але залишалися обмежено придатними у воєнний час.

Водночас у Міністерстві оборони України не бачать необхідності вносити зміни до законодавства, які б мали стосуватися мобілізації осіб до 25 років.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що зараз у законодавстві коректно прописано, що особи до 25 років - це призовники, а не військовозобов’язані. За винятком тих випадків, коли людина пройшла військову кафедру або пройшла строкову службу раніше.

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