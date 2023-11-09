Вона пояснила, що в нашій країні немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина, натомість є громадяни України, які розмовляють російською мовою.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголошує, що в нашій країні не існує російської меншини, тому й питання захисту російської мови в Україні не постає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції щодо результатів звіту Єврокомісії про прогрес України в рамках Пакету розширення, відповідаючи на запитання щодо того, чи залишається ще актуальним питання захисту російської мови в Україні.

"В Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної… юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою. Я одеситка: я хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ні москалі, ні Венеційська комісія", - наголосила Стефанішина.

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Так, урядовець підкреслила, що таке питання в Україні не стоїть. "І я дуже рада, що Європейська комісія також усвідомлює сенситивність його", - сказала вона.

Мовне питання в Україні

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською мовою в побуті, але за законодавством у сфері послуг українська мова обов'язкова.

А днями в Україні розгорнувся черговий мовний скандал. Мовознавиця Ірина Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

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