У побуті можна говорити будь-якою мовою, але за законодавством у сфері послуг українська мова обов'язкова.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською мовою в побуті, але за законодавством у сфері послуг українська мова обов'язкова. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, українцям варто розуміти, що сила країни - в багатогранності і багатонаціональності, але ніхто не повинен мати права домінанти. При цьому раніше російська мова домінувала над українською та іншими мовами, коли її насаджували і вона була штучно інтегрована.

"До 1972 року Україна була україномовною... Мовна окупація після 1972 року дає про себе знати, я пам'ятаю свята з дитинства. Тоді скрізь був український національний одяг і мова. Після 1972 року, коли головою ЦК КПУ поставили Володимира Щербицького, був указ все це зачищати, тоді почалася активна фаза виключення української мови. Комуністи дуже лякалися від усього українського", - розповів Данілов.

Відео дня

Він підкреслив, що на фронті люди спілкуються різними мовами, в тому числі російською. При цьому російські спецслужби "починають качати питання мови в своїх інтересах".

Данилов закликав розрізняти побутову сферу і офіційну.

"Ви можете в побуті спілкуватися будь-якою мовою, але якщо ти працюєш у сфері послуг, то виконуй законодавство. У побуті спілкуйтеся російською, ніхто не може цього заборонити. Але закони нашої країни потрібно нарешті почати виконувати", - підкреслив секретар РНБО.

Мовний скандал з таксистом у Києві

Нещодавно в мережі розгорівся скандал навколо київського таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою, а на питання про те, чому не користується державною, називає пасажирів "хворі люди". Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві "не вдасться уникнути покарання". Незабаром стало відомо, що чоловіка звільнили.

Інцидент спровокував суперечку між екс-радником офісу президента Олексієм Арестовичем і блогером і волонтером Сергієм Стерненком.

Вас також можуть зацікавити новини: