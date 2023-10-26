Дещо менше українці виділяють дискримінацію за сексуальною ознакою.

Майже половина опитаних українців вважають, що найбільше люди в Україні дискримінуються за мовною ознакою. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Досить багато людей вважають, що в Україні дискримінуються люди за певною ознакою. Найбільше респондентів (45%) говорять про дискримінацію за ознакою мови. На умовно другому місці (34%) - за сексуальною ознакою", - зазначають соціологи.

Близько чверті респондентів говорять про дискримінацію за ознакою інвалідності, віку, етнічної належності та статі.

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85% респондентів (стільки ж було у 2021 році) вважають, що жінки й чоловіки однаково кваліфіковані для роботи в секторі громадської безпеки.

Крім того, зауважується, що хоча більшість респондентів (65%) і вважають, що рівність між жінками і чоловіками не змінилася після вторгнення, проте 19% бачать позитивні зміни (проти лише 5%, які говорять про погіршення).

"Для 72% респондентів домашнє насильство є особливою проблемою, яка вимагає спеціальних заходів (у 2021 році таких було 78%). Серед жінок 77% вважають насильство особливою проблемою (серед чоловіків - 65%). При цьому лише 55% вважають, що поліція здатна ефективно боротися з насильством за статевою ознакою та домашнім насильством", - йдеться у результатах опитування.

Водночас щодо реакції поліції на насильство за статевою ознакою та домашнє насильство, 9% відзначають покращення ситуації і 6% - погіршення (58% вважають, що нічого не змінилося, і ще 27% не змогли відповісти на запитання).

Також зауважується, що хоча порівняно з 2021 роком і стало більше тих, хто вважає, що поліція поважає права людини серед підозрюваних, але таких усе одно лише 38%. Водночас наразі 43% респондентів вважають, що поліція не дотримується прав людини серед підозрюваних.

Як проводилося опитування

На замовлення Консультативної місії ЄС в Україні КМІС упродовж 4-20 вересня провів всеукраїнське опитування методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета. Було опитано 2 тис. 5 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, які контролюються урядом України (окрім Херсонської та Донецької областей). Опитування проводилося з громадянами України віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.

Порушення мовного законодавства

Як відомо, влітку Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь постановив накласти адміністративний штраф на вчительку математики в школі Дніпра, яка проводила урок російською мовою.

За результатами державного контролю було підтверджено факт порушення: вчителька математики комунального закладу освіти в Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство. Йшлося про покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 тис. 400 грн.

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