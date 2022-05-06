Він зазначив, що заборонити киянам повертатися міська влада не може, але може надавати рекомендації, виходячи із ситуації в місті..

Мер Києва Віталій Кличко розповів, чому мешканцям столиці, які виїхали з міста, ще зарано повертатися додому.

Про це Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він зазначив, що заборонити киянам повертатися міська влада не може, але може надавати рекомендації, виходячи із ситуації в місті.

"Люди, повертаючись, повинні розуміти, що небезпека досі існує. Багато лісів та лісосмуг в передмістях ще не розміновані. І є випадки, коли підриваються мирні мешканці. Треба враховувати також і велику кількість блокпостів у столиці та напружену роботу комунальних служб та сервісів міста, що працюють в умовах воєнного стану. Тому, в мене рекомендація – не поспішати з поверненням. Якщо є велике бажання – то після 9 травня можна розглядати таку можливість. Але, гарантувати безпеку кожному мешканцю міста ми, звісно, не можемо. І це всі повинні розуміти. Бо небезпека ракетних обстрілів залишається високою", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що загроза повторного наступу військ Російської Федерації на Київ є завжди. Українська влада готується до різних варіантів розвитку подій.

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