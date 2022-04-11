За словами президента, люди повинні повернутися у міста, а російські війська піти геть з України, українські території мають бути звільнені від окупантів.

Президент Володимир Зеленський розповів, як має виглядати перемога України у війні з Росією.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes телеканалу CBS.

За словами президента, люди повинні повернутися у міста, а російські війська піти геть з України, українські території мають бути звільнені від окупантів.

"Без них (людей – ред.) нічого немає і сенсу немає у тих територіях, за які ми боремося. Тому перемога – це коли повернуться люди, бомбардування закінчиться. Ми повернемо наші території і військових Росії не буде на нашій території", – зазначив Зеленський.

"Я розумію, що вони (збройні сили Росії) не вийдуть з Криму, і я розумію, що ми будемо довго боротися, воювати і торгуватися за ті чи інші території на сході нашої держави, на Донбасі. Я все це розумію, але поки що зараз і в Києві немає перемоги. Поки що це зарано. Поки що це пусте місто. Повернуться люди, поїдуть танки (ЗСУ), тоді це, напевно, буде перемога. Але я думаю, що в цілому в України перемога попереду", – підкреслив президент.

"Я знаю, як вона виглядає. Я знаю точно, що відбудеться, після чого ми зможемо сказати, що це перемога. Ми всі це відчуємо, і ви теж будете про це знати. Але я про це, якщо можна, поки що говорити не буду", – додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський відповів, чи вважає він, що виграв битву за Київ.

"Я думаю, що так, але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна потім щось програти? Я так не можу оцінити це. Я зможу тільки це сказати після того, коли ми переможемо в цій війні, коли звільнимо наші території", – наголосив Зеленський.

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