Петер Сійярто не надав жодних доказів своїх слів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в спробі вплинути на результати парламентських виборів в країні, які пройшли в неділю.

Відповідну заяву МЗС зробив на своїй офіційній сторінці на Facebook.

За словами Сійярто, звинувачення спирається на розмову Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та українського посла в Угорщині. Нібито перший подзвонив другому, щоб "проконсультуватися про можливість впливу на результати угорських виборів".

При цьому Сійярто не пояснив, звідки він дізнався зміст розмови між Кулебою і українським послом. Більш того, ніяких доказів МЗС не надав — він обійшовся виключно словесним звинуваченням.

Нагадаємо, в 2021 році в Угорщині виник скандал щодо застосування владою шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів. Причому уряд Орбана офіційно визнав це.

Дмитро Кулеба вже встиг прокоментувати слова МЗС Угорщини виданню "Європейська правда".

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували", — сказав Кулеба.

МЗС України додав, що Сійярто варто сказати, якщо орден від Лаврова йому дорожче ніж відносини з українським міністром.

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