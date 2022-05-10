Під час розвідки рятувальники помітили, що в охопленому димом приміщенні лежить кіт і практично не подає ознак життя.

В Умані Черкаській області рятувальники реанімували кота, якого витягли з палаючої квартири.

Про це інформує Головне управління ДСНС України в Facebook.

"9 травня близько 16:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вулиці Тищика, в 5-ти поверховому житловому будинку виникла пожежа в житловій кімнаті", - сказано у повідомленні.

На ліквідацію пожежі прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Під час розвідки рятувальники помітили, що в охопленому димом приміщенні лежить кіт і практично не подає ознак життя.

Вогнеборці винесли чотирилапого на свіже повітря, змочили йому голову водою і дали подихати за допомогою апарата на стисненому повітрі.

Як повідомляв УНІАН, в Бородянці в руїнах знищеної ворожими обстрілами багатоповерхівки знайшли кота, його врятували. Співробітники ДСНС, які брали участь у порятунку хвостатого, показали, як проходила спецоперація.

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