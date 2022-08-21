Окупанти навіть погрожують депортацією до Сибіру.

На Херсонщині російські окупанти штрафуватимуть батьків, які з 1 вересня не поведуть дітей до школи навчатися за російською програмою.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогодні окупанти кажуть, що ті батьки, які не поведуть дітей до школи першого вересня за російською програмою, мають сплачувати штраф. Вони навіть встановили штраф в розмірі 148 тисяч рублів", - сказав Хлань.

Крім того, він повідомив, що деяким батькам, які не поведуть до школи першого вересня своїх дітей навчатися за російською програмою, окупанти погрожуватимуть депортацією до Сибіру.

Хлань також зазначив, що зараз відбувається шалений тиск на вчителів і на місцеве самоврядування. Проте, вчителі і директори шкіл на сьогоднішній день масово відмовляються співпрацювати з окупантами.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні вчителі та батьки ігнорують спроби окупантів запустити "російські школи".

Вас також можуть зацікавити новини: