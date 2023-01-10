Підозрювана неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно жительки Києва за фактами підтримки дій окупантів та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури. Зокрема, за даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України киянка, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній зі столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

"Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами РФ, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ. Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обвинувачена перебуває під вартою.

Боротьба зі зрадниками та колаборантами

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ й інші служби почали активно виявляти зрадників Україні. Ними виявляються як звичайні громадяна так і високопосадовці та депутати.

Так, після визволення Херсона правоохоронці знайшли списки місцевих колаборантів, яки забули росіяни під час відступу з міста.

А на Донеччині дві працівниці поліції перейшли на бік окупантів та стали зрадницями України. Підозрювані добровільно погодилися очолити посади на тимчасово захопленій території.

Президент Володимир Зеленський запевнив зрадників та колаборантів, що їм не вдастся сховатися. Тому закликав їх здаватися добровільно.

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