Чоловік та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідданих.

Жителя міста Шостка Сумської області засуджено до 15 років ув’язнення за передачу куратору з РФ даних щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Зазначається, що обвинувачений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

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"Виконуючи вказівки куратора, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, кількості їх особового складу, місць дислокації, а також кількості їх військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Рішенням Шосткинського міськрайонного суду 21 грудня жителя Шостки визнано винним у вчиненні державної зради за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28/ч. 2 ст. 111 КК України) та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Його спільника 4 листопада також засуджено до 15 років позбавлення волі. Стосовно куратора з РФ триває слідство.

Війна в Україні й затримання зрадників

Спецслужби в Україні регулярно затримують колаборантів і зрадників нашої країни. Зокрема, нещодавно СБУ затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. У Куп'янську під час окупації міста жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами.

Також українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського змісту.

А днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

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