Чоловік витратив на підроблені документи 120 тисяч гривень.

Громадянина України, який видавав себе за багатодітного батька, затримали на кордоні з Польщею. Чоловік купив в Інтернеті підроблені документи.

Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Україна.

Зазначається, що 30-річного чоловіка затримали у пункті пропуску "Шегині". Він пред'явив документи на трьох дітей. Щоправда, під час перевірки закрався сумнів у достовірності свідоцтв про народження на двох півторарічних дітей.

Відео дня:

В ході спілкування чоловік зізнався, що купив документи по через Telegram-канал за 120 тисяч гривень. "Багатодітного" батька передали співробітникам поліції.

Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби ігор Матвійчук розповів, як українці намагаються всупереч забороні виїхати за кордон. Всього прикордонники нарахували приблизно 2 тисячі втікачів-невдах.

За словами Матчійчука, чоловіки призовного віку намагалися втекти з України, для цього вони були готові прикидатися жінками або просто ховатися в Бебі-боксах, валізах і навіть між матрацами.

Вас також можуть зацікавити новини: